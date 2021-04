Meteo, prossima settimana si alzeranno le temperature e tornerà il caldo

L'Italia è divisa in due. Il Centro-Nord è alle prese con il maltempo. Nubi, piogge, nevicate (anche a quote basse) e temperature sotto le medie. Ma anche il Sud non è in condizioni migliori: a breve dovrebbe infatti arrivare la perturbazione africana. Nord e Centro risentono ancora della circolazione di aria artica, che ha dato i suoi frutti nei giorni scorsi ma che non ha completamente esaurito la sua azione. E ha portato il freddo.

Quando arriverà il caldo

In questi giorni le temperature sono al di sotto della media di 6-8°C al Centro-Nord e fino a 5 gradi anche al Sud, meno colpito dall'ondata gelida dei giorni scorsi. E anche la prossima settimana le massime saranno comprese fra i 12 gradi di Perugia ed i 17 gradi di Roma. Nella Capitale la situazione migliorerà dopo il weekend. Da mercoledì 21 si alzeranno infatti le termperature fino a toccare i 21 gradi nell'ultimo settimana di aprile.

