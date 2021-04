Temporali in arrivo nel Reatino, scatta l'allerta meteo

RIETI - A seguito delle previsioni meteo emesse dal Dipartimento della Protezione Civile con indicazione di precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, sulla base dei fenomeni previsti della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo la Provincia di Rieti rende noto che il Centro Funzionale Regionale ha valutato dal pomeriggio di domani, 12 aprile e per le successive 12-18 ore sulle Zone di Allerta della Regione criticità idrogeologica e idraulica per 12-18 ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA