​Meteo, da lunedì ondata eccezionale di caldo africano: temperature oltre i 35 gradi

La prossima settimana è in arrivo un'ondata eccezionale di caldo africano al centro-nord Italia, con temperature oltre 35 gradi. È la previsione dei meteorologi di Meteo Expert, i quali sottolineano come la perturbazione che ha portato un deciso peggioramento del tempo, soprattutto al Nord, abbandonerà la nostra Penisola lasciando quindi spazio a una domenica caratterizzata da prevalenza di tempo bello, con temporale residuo nelle Alpi orientali. Anche le temperature risaliranno in gran parte del Nord, mentre andranno incontro a una leggera flessione nelle regioni meridionali: temperature comunque tipicamente estive, con massime quasi dappertutto superiori a 30 gradi e punte fino a 36-37 gradi al Sud.

All'inizio della prossima settimana la scena tenderà a capovolgersi: mentre al Sud una moderata ventilazione settentrionale tenderà a mitigare il caldo, che risulterà decisamente più sopportabile, al Nord si consoliderà con decisione l'alta pressione di matrice africana, con conseguente rapido rialzo termico. Insomma, sta per iniziare, affermano i meteorologi, «una seconda e forte ondata di calore che già da lunedì si farà sentire in Sardegna, per poi estendersi da mercoledì 26 alle regioni settentrionali e da giovedì 27 a quelle centrali; le regioni meridionali invece verranno coinvolte, più marginalmente, solo nei giorni successivi».

Il caldo sarà particolarmente intenso soprattutto nella seconda parte della settimana, quando al Nord, medio versante tirrenico e Sardegna sono attesi picchi fino a 37-38 gradi. Potrebbe trattarsi, concludono gli esperti, di «un'ondata di calore di grande portata, con obiettivo tutta l'Europa centro-meridionale e occidentale fino all'Inghilterra; durante la settimana temperature fino a 40 gradi centigradi potranno essere registrate ad esempio in Francia ed anche superate in Spagna».



