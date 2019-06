Maltempo al centro-nord, temperature giù di 10 gradi. Allerta in Toscana, a Milano esonda il Seveso

Italia nel cuore del maltempo. Seconda esondazione del Seveso, stamani nel giro di poche ore, nel quartiere Niguarda di Milano, a causa delle pioggia caduta sulla città e sull'hinterland. L'assessore comunale Mario Granelli ha fatto sapere su Faceboke che la seconda ondata, avvenuta attorno alle 11.15, è stata più forte della prima e che lo scolmatore, che ha la funzione di diminuire la portata di piena del fiume prelevandone una parte, «sta lavorando» ma che «non basta». Il Seveso, ha spiegato, è poi rientrato attorno alle 12. Salgono, intanto, anche i livelli del fiume Lambro.

Le Ferrovie. È fortemente rallentato in queste ore, a causa di alcuni guasti ai sistemi di distanziamento dei treni e di controllo della circolazione, provocati dalle forti scariche atmosferiche che si sono abbattute sulla zona del pordenonese, il traffico ferroviario sulla linea Venezia-Udine. Lo rende noto Rfi. Particolarmente colpita - segnala Rfi - la stazione di Sacile, i cui apparati si sono disconnessi dal sistema di telecomando dal Posto Centrale di Mestre. Inoltre sulla linea fra Maniago e Sacile, nel tratto Montereale-Budoia, alcuni passaggi a livello per motivi di sicurezza si sono disposti automaticamente in chiusura. Le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per riparare i danni e riattivare le condizioni standard di sicurezza per la circolazione ferroviaria. In attesa del ripristino degli apparati - conclude la nota - il traffico ferroviario prosegue secondo i protocolli previsti per garantire la sicurezza della circolazione, ma con ripercussioni su regolarità e puntualità.

In Veneto. Una raffica di temporali, con vento forte, si è abbattuta stamane sul Veneto, facendo crollare la temperatura di 10 gradi rispetto ai valori ieri. Cellule temporalesche si sono spostate velocemente sui territori almeno quattro province, Venezia, Padova, Treviso e Vicenza, scaricando violenti scrosci d'acqua, che hanno causato alcuni allagamenti, specie nel trevigiano, e la caduta di alberi. I pompieri sono stati impegnati in decine di interventi, ma non si registrano situazioni di pericolo per le popolazioni. L'effetto più marcato è stato sulla temperatura. Nelle città la colonnina di mercurio è crollata di una decina di gradi, con un cambio termico netto rispetto alle massime di oltre 30 gradi e l'afa delle ultime giornate.

L'allerta. Allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico nelle zone interne della Toscana a partire dalle ore 13 di oggi, sabato 22 giugno, fino a fine giornata. La sala operativa unificata della Protezione civile regionale della Toscana in una nota avverte che un'area depressionaria in quota determinerà nelle prossime ore un aumento dell'instabilità meteorologica anche sulla Toscana. Possibili rovesci e forti temporali sparsi, con colpi di vento e grandinate. Dalla serata i fenomeni diverranno più isolati e tenderanno a concentrarsi sull'Appennino fiorentino ed aretino. Da domani, domenica 23 giugno, è previsto il ritorno a condizioni meteo più stabili.



