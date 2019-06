Previsioni meteo, temporali nel weekend ma caldo africano da lunedì: punte di 40° al Nord

Meteo Previsioni weekend - Un temporaneo cedimento dell'alta pressione su alcune zone del paese permetterà il veloce transito di una perturbazione che porterà forti temporali e forse anche qualche grandinata. Nella notte tra venerdì e sabato, saranno già diffusi parecchi temporali sulle zone alpine e prealpine, i quali, verso mattina, cominceranno ad estendersi alle aree pianeggianti. Sabato, colpite dai forti rovesci temporaleschi, saranno infatti le pianure del Piemonte e della Lombardia. In seguito, il meteo, andrà peggiorando un po' su tutto il Nord quando una sorta di tempesta di temporali e grandinate colpirà soprattutto la Lombardia, il Triveneto e l'Emilia Romagna.



Questa ingerenza temporalesca farà sentire i sui effetti anche su altre zone del Paese come sulle Marche, i settori orientali e meridionali della Toscana, fino all'Abruzzo, il Nord del Lazio e la Campania. Verso sera il veloce fronte perturbato abbandonerà i settori ovest rimanendo attivo solo sul Triveneto, la Romagna e le Marche. Tempo decisamente più tranquillo altrove con caldo intenso al Sud e sulle due Isole Maggiori. Questa ingerenza temporalesca farà sentire i sui effetti anche su altre zone del Paese come sulle, i settori orientali e meridionali della, fino all', ile la. Verso sera il veloce fronte perturbato abbandonerà i settori ovest rimanendo attivo solo sul Triveneto, la Romagna e le Marche. Tempo decisamente più tranquillo altrove con Domenica, già dal mattino il tempo ci proporrà i suoi buoni propositi verso un netto miglioramento. Solo sull'estrema fascia alpina orientale saranno ancora possibili rovesci nella primissima parte del giorno seppur in temporanea fase fase di attenuazione. Sul resto del Paese, un nuovo e provvidenziale aumento della pressione, riporterà il bel tempo su tutte le regioni anche se nelle ore più calde potranno ancora aversi alcuni residui temporali sui rilievi del Trentino, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Tornano a salire le temperature specie al Centro Nord preludio all'annunciata ondata di caldo prevista per la prossima settimana.

Dal prossimo Lunedì 24 giugno, invece, una rovente lingua africana si allungherà sull'Italia dando il via ad intensa ondata di caldo con temperature quasi da record per questo mese. I modelli della redazione IlMeteo.it confernano che da lunedì l'arrivo in grande stile del possente anticiclone africano regalerà al paese tanto sole e caldo. La causa della risalita di questa massa d'aria bollente va ricercata nella particolare disposizione delle correnti e delle pressioni. In particolare un vortice ciclonico presente sull'Europa orientale favorirà, grazie al suo moto antiorario, l'espansione verso il nostro Paese dell'anticiclone africano che investirà in particolare le regioni del Nord e quelle tirreniche.

Questa ondata di caldo sarà straordinaria per due motivi: intensità e durata. Partiamo dall'intensità, le temperature sono previste in forte aumento già da Martedì 25 con punte fin verso i 39-40°C a nel ferrarese, rodigino, padovano, oltre i 35°C anche sul resto della Pianura padana. L'ondata di caldo si farà sentire anche al Centro con 36°C a Firenze e Roma, possibili picchi fino a 38-39°C nelle zone interne toscane e laziali. Sulle due Isole Maggiori non escludiamo la possibilità di toccare punte vicine ai 42-43°C, specie nelle zone interne maggiormente soggette in queste occasioni a registrare valori altissimi.



