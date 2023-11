Maltempo, allerta Gialla in 8 Regioni: breve tregua in vista del finesettimana con doppio ciclone temporalesco. Le previsioni

Aggiornamenti in evidenza

Maltempo, breve pausa oggi mercoledì 8 novembre, ad eccezione della Campania e del Veneto, in attesa di un fine settimana che si annuncia pesante per per l'arrivo di una doppia perturbazione che si farà particolarmente sentire, con vento e rovesci temporaleschi, sulle regioni centrali e il sud dell'Italia: un flusso di aria fredda atlantica che sabato 11 novembre, nel giorno di San Martino, rischia di assumere l'importanza di un ciclone temporalesco.

Intanto in Toscana si continua a spalare fango, contare i danni e salvare il salvabile con il generoso aiuto dei volontari. Ieri il ritrovamento dell'ultima vittima dell'alluvione che si è abbattuta in Toscana dal due novembre, e arrivano le prime misure concrete di sostegno per famiglie e imprese come la sospensione dei mutui. Chiesta inoltre, sempre dal governatore Eugenio Giani, anche quella delle bollette.

​Temporale a Milano in arrivo, dove e quando colpirà. Le previsioni meteo dei prossimi giorni

Scuole chiuse in Toscana

È stato recuperato a Prato l'ottavo corpo di un disperso, un uomo di 84 anni travolto dai detriti e dalle acque esondate dal torrente Bardena.

Trovata ottava vittima

«Qui c'è, forse, l'unico luogo in cui un fiume continua ancora a tracimare», ha riferito il governatore durante il sopralluogo nella zona industriale di Montale, una delle più colpite. «Il fiume Agna - ha aggiunto Giani - continuerà ancora a tracimare solo per alcune ore perché il nostro Genio civile sta rifacendo l'argine». In azione anche una colonna mobile della Protezione civile della Liguria, con 37 persone, e macchinari per il lavaggio, moduli idraulici e macchine per il movimento terra. Ingenti i danni: si stimano in 360 milioni quelli per l'export del distretto vivaistico di Pistoia. Circa un migliaio le aziende agricole colpite anche tra le province di Prato, Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Siena e Grosseto, e Coldiretti calcola danni per almeno 50 milioni di euro.

I danni

Complessivamente il maltempo in Toscana avrebbe seminato danni per 300 milioni di euro, ha detto alla Camera durante la commemorazione delle vittime il sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini, toscano di Pisa. Giani ha firmato l'ordinanza per la sospensione dei mutui, alcune banche hanno aperto prestiti agevolati. In campo per la prima assistenza e l'ascolto le Caritas diocesane, e Legacoop lancia una raccolta fondi. Il ministero degli Esteri - ha detto tra l'altro il ministro Antonio Tajani, a Prato per portare la vicinanza del governo - «ha messo a disposizione 100 milioni a fondo perduto per le aziende che esportano e hanno il 3% di export nel fatturato. Sono previsti altri 200 milioni di prestiti agevolati in aggiunta e sarà decisa la moratoria per le rate dei prestiti Sace».