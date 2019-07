Meningite, sesto caso: allarme all'ospedale di Senigallia. E c'è un settimo sospetto

Sesto caso di meningite registrato all’ospedale di Senigallia, in provincia di Ancona, e c’è già un settimo sospetto. Due ragazzi sono presentati al pronto soccorso con gli stessi sintomi. Giovani sui 35 anni circa, come gli altri cinque casi. Per uno di loro ancora non è arrivato il referto anche se al pronto soccorso gli hanno detto che si trattava quasi certamente di meningite virale. Non è contagiosa e si può guarire ma sta diventando piuttosto frequente.

Ultimo aggiornamento: 12:20

