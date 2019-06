Si accascia mentre lavora e muore a 47 anni: sospetta meningite, scatta la profilassi

Si è accasciato all'improvviso mentre era al lavoro ed è morto a 47 anni forse a causa della meningite ed è scattata la profilassi, Un uomo di 47 anni di Gorizia, con patologie croniche pregresse, è morto ieri pomeriggio all'ospedale di Monfalcone (Gorizia) dove era stato ricoverato a causa di un'improvvisa perdita di coscienza manifestata durante l'orario di lavoro. Giunto in ambulanza, l'uomo è stato ricoverato in terapia intensiva dove è morto poco dopo.

L'azienda per l'assistenza sanitaria Bassa friulana - Isontina informa che tutti gli accertamenti effettuati al momento del ricovero risultano negativi per possibile meningite. Ma, secondo il principio di massima precauzione, vista la sintomatologia, è stato applicato il protocollo ministeriale per meningite a tutti i contatti stretti negli ultimi 7 giorni. Questi ultimi sono stati sottoposti a profilassi antibiotica preventiva, in attesa dell'esito della autopsia.

