Sardegna zona bianca, nel primo sabato senza misure maxi rissa in Centro a Nuoro: in 20 si picchiano (senza mascherina)

Una rissa da far west, compresa di lancio di sedie e bottiglie. È accaduto all'esterno di un locale nel quartiere di Seuna, a Nuoro. Dove 20 giovani, quasi tutti senza mascherina, si sono incontrati nel centro storico, durante il primo sabato in zona bianca per l'isola, e hanno dato vita a un maxi assembramento, che è stato anche ripreso dai cellulari dei giovani presenti. In queste ore i video spopolano sui social. Sul posto sono arrivati con gli agenti della Questura di Nuoro e i carabinieri, ma i ragazzi sono fuggiti subito dopo lo scontro. Le forze dell'ordine hanno già acquisito i filmati e stanno cercando di risalire agli autori.

