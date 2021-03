Covid Italia, bollettino oggi 7 marzo 2021: Lombardia, Lazio, Campania, Emilia, Veneto i dati delle Regioni

Covid Italia, il bollettino di oggi 7 marzo 2021.

I dati delle Regioni

Emilia Romagna

Volano ancora sopra quota 3mila i contagi giornalieri di coronavirus in Emilia-Romagna, con un terzo che si concentra soltanto nell'area metropolitana di Bologna, zona rossa da giovedì. È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione. Sono 3.056 i nuovi casi rispetto a ieri, età media 41 anni, su un totale di 25.888 tamponi fatti. Per quanto riguarda le province il Bolognese conta 1.045 nuove positività (di cui 129 del comprensorio imolese). Seguono Modena (460), Rimini (276), Ravenna (267), Reggio Emilia (258), Parma (206), Cesena (198), Ferrara (184), il circondario di Forlì (117) e la provincia di Piacenza (45). C'è un balzo anche nei ricoveri, in linea con gli ultimi giorni: in terapia intensiva altri 8 pazienti (per un totale di 283 persone) e altre 60 negli altri reparti Covid (totale di 2.813). Sale il numero delle vittime: altre 31 portano il totale da inizio pandemia a 10.777. I casi attivi sfiorano quota 55mila (sono ad oggi 54.935) ,il 94% è in isolamento domiciliare.

Lazio

«Oggi su quasi 12 mila tamponi nel Lazio (-2.215) e oltre 18 mila antigenici per un totale oltre di 30 mila test, si registrano 1.399 casi positivi (-164), 13 i decessi (=) e +943 i guariti. Diminuiscono i casi e le terapie intensive, mentre aumentano i ricoveri e sono stabili i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 4%. I casi a Roma città sono sotto quota 600», commenta l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Veneto

Ancora alto il numero dei contagi nel report sul Covid in Veneto. Il bollettino della Regione segnala 1.229 positivi e 15 decessi nelle ultime 24 ore. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 342.510, quello dei morti a 9.960. Negli ospedali sono ricoverati nei reparti ordinari 1.216 malati (+19), mentre nelle terapie intensive sono 153 i letti occupati da pazienti colpiti dal virus dato stabile rispetto a ieri.

Puglia

Oggi in Puglia si registra un numero inferiore di nuovi casi di positività al Covid19 ma si è abbassata la quota dei test effettuati. Anche il numero dei decessi è calato mentre aumentano di molto i casi attualmente positivi e, di poco, gli attualmente positivi. Sono gli aspetti più rilevanti del bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Su 8.497 test per l'infezione da coronavirus sono stati registrati 1.155 casi positivi: 570 in provincia di Bari, 57 in provincia di Brindisi, 74 nella provincia Bat, 229 in provincia di Foggia, 84 in provincia di Lecce, 134 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Ieri, su 10.526 tamponi erano emersi 1.483 contagi. Sono stati registrati 10 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 1 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto. Ieri erano 15. In tutto sono morte 4.097 persone in Puglia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.622.312 test. Sono 115.894 i pazienti guariti. Ieri erano 115.362 (+532).

Basilicata

Sono 150 i nuovi casi positivi al Sars Cov-2, di cui 142 riguardanti residenti, su un totale di 1.460 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nelle scorse 24 ore risulta un decesso a Francavilla in Sinni. I lucani guariti o negativizzati sono 25 a cui si aggiungono altre 287 guarigioni «a seguito - riferisce la task force - di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell'Istituto superiore di sanità». Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi di nuovi contagi sono Matera (25), Potenza (22), Tursi (18). Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 3.564 (-170), di cui 3.451 in isolamento domiciliare, mentre sono 12.217 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 366 quelle decedute.

