Massimo Mei, incidente in moto: ristoratore morto a 49 anni. Aveva locali a Corinaldo e Senigallia

Quando è stato portato all'ospedale le sue condizioni erano già gravissime. Purtroppo i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. È morto nel corso della mattinata Massimo Mei, titolare del ristorante-pizzeria Levante sul lungomare di Senigallia e del ristorante Il Casolare a Corinaldo. Aveva 49 anni.

Schianto in moto contro un camion della spazzatura: è morto il 19enne Marco Di Giovanni

Lo schianto poco prima dell'una di notte

L'incidente è avvenuto nella notte, poco prima dell'una, sulla provinciale Corinaldese, in località Cannella, mentre stava rientrando a casa a Corinaldo. Per cause da accertare, è volato dalla sua moto lungo un rettilineo ed è caduto rovinosamente a terra. A dare l'allarme erano stati gli automobilisti di passaggio. Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente, ma le sue condizioni erano già apparse gravissime. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Torrette, è morto in mattinata. Sul luogo dell'incidente erano intervenuti anche i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia stradale di Fabriano.