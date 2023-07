Foligno, dramma alle prove della Quintana: grave il cavaliere Gubbini dopo una caduta. Morto il cavallo

FOLIGNO - Drammatico incidente sabato sera al Campo de li Giochi durante le prove della Giostra della Quintana. Il cavaliere del rione Giotti, Massimo Gubbini, è caduto ed è stato travolto dalla cavalla che stava conducendo. Il cavaliere è ricoverato all'ospedale San Giovanni Battista in prognosi riservata per le varie fratture riportare. La cavalla che Gubbini stata testando in vista della Giostra di Servigliano, è morta sul colpo.

Quintana, Gubini grave dopo una caduta durante le prove

Ancora difficile ricostruire come siano andati i fatti.

Sembra che, dopo aver effettuato un giro a zero, ed essere entrato nella prima diagonale, Gubbini, abbia tentato di correggere la traiettora in vista dell'infilata. Qualche attimo dopo, la cavalla ha rischiato di uscire di pista. Il cavaliere, dopo il primo anello, ha richiamato l'animale ancora una volta, ma non è riuscito a frenarne la corsa. Il cavallo è caduto travolgendo il suo fantino. Le condizioni di Gubbini sono apparse subito gravi. Il cavaliere del Giotti, che a giugno ha vinto la Quintana de La Sfida, è stato immediatamente trasportato all'ospedale. Gubbini è stato sottoposto a una Tac. Non si esclude un trasferimento notturno del cavaliere al Santa Maria della Misericordia di Perugia.

La cavalla che stava testando Gubbini era di proprietà del rione Pugilli. In ospedale, oltre ai familiari del campione folignate e i rappresenti del rione Giotti, si sono recati i rionali delle altre contrade per conoscere le reali condizioni di Gubbini.