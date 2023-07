Martedì 25 Luglio 2023, 23:56 - Ultimo aggiornamento: 26 Luglio, 00:01

Paura ad Amalfi e in gran parte del litorale della Costiera Amalfitana dove il mare, agitatosi improvvisamente, ha rischiato non solo di far danni. Un quarto d'ora di forti onde che hanno invaso il parcheggio della Darsena dove hanno rovesciato i cassonetti dei rifiuti, minacciando alcune auto in sosta.

Morti per bufere e fuoco. «Stato di emergenza nelle Regioni colpite»

Completamente allagato per effetto della forza del mare, il piazzale è stato sgomberata tra non poche difficoltà e chiuso alle auto e al passaggio pedonale dagli addetti della sociatà Amalfi Mobilità e dai militari della Guardia Costiera che hanno ordinato anche l'interdizione della berma esterna del molo foranea anch'essa adibita a parcheggio.

Sulle spiagge superaffollate di cittadini e turisti complice il gran caldo di oggi, si sono vissuti momenti di paura a causa delle onde che hanno superato abbondantemente la battigia tra il fuggi fuggi generale e i balneatori costretti a rimuovere le attrezzature che altrimenti sarebbe state ingoiate dal mare.

In via precauzionale sono stati chiusi tutti gli renili, comprese le aree di sosta che si affacciano sul mare. Interrotti i collegamenti marittimi con conseguenti difficoltà per i pedolari e i turisti giunti via mare. Inevitabili le corse al capolinea dei bus Sita per garantirsi un posto a bordo dei mezzi di linea diretti a Salerno e Positano.