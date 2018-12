Manovra, gli Ncc bloccano la Roma-Fiumicino, mezzi lumaca sulla Colombo. Blitz a piazza Venezia

Ncc in rivolta in serata a Roma. Mezzi lumaca sulla Roma-Fiumicino, fumogeni in autostrada. Furgoni e auto lumaca anche sulla Colombo, traffico in tilt.



Altri mezzi sono arrivati in direzione piazza Venezia. Una decina di minivan sono stati bloccati dalla polizia.

La protesta dei noleggiatori con conducente torna a infiammare le strade romane. Decine di autisti stanno mettendo in crisi la viabilità in alcune zone della capitale. Protestano contro il maxiemendamento che domani il governo dovrebbe votare che limita l'attività dei noleggiatori nelle grandi città con autorizzazioni rilasciate da comuni lontani.

Domani sarà un'altra giornata a rischio con il corteo promosso dagli Ncc che si raduneranno alle 14 all'Esquilino. Poi la manifestazione dovrebbe arrivare davanti a Montecitorio. I tassisti invece avranno un presidio a largo Vidoni.

