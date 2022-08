Cena di pesce in un villaggio in Salento: venti persone intossicate, un bambino ricoverato

Intossicazione in un villaggio in Salento: la Asl Lecce ha sospeso l'attività di ristorazione all'interno della struttura ricettiva Eurovillage a Torre Lapillo dopo alcuni presunti casi di intossicazione tra gli ospiti. Tra le persone che si sono sentite male - si legge sul Quotidiano di Puglia - c'è anche un bambino che ora è ricoverato in ospedale. Il provvedimento di sospensione scaturisce dopo una prima fase d'indagine da parte del Sian Area Nord (Servizio igiene alimenti e nutrizione) del dipartimento di prevenzione della stessa Asl. A quanto si apprende, sarebbero una ventina gli ospiti del villaggio che nelle ultime ore hanno accusato problemi gastrointestinali, probabilmente dopo una cena a base di pesce Sono in corso ulteriori approfondimenti anche sulla qualità dell'acqua utilizzata all'interno della struttura turistica. Nel villaggio sono stati inoltre effettuati anche alcuni sopralluoghi specifici con medici e personale del Nas.

I fatti risalgono a martedì 9 agosto, quando il personale medico del 118 ha raggiunto il villaggio dopo alcune chiamate degli ospiti. I dirigenti medici del Sian hanno raccolto le testimonianze dei villeggianti interessati dalla possibile intossicazione alimentare ma anche - una precauzione da protocollo - anche chi non ha accusato sintomi. Il proprietario del resort ha respinto le accuse suggerendo l'ipotesi dei virus stagionali come origine del malessere dei villeggianti. I fatti sono in via di accertamento e non è quindi ancora possibile sapere con certezza cosa sia avvenuto.