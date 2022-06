Latina, si sentono male alla festa di matrimonio: 15 intossicati, due anziani ricoverati in codice rosso

Festa di matrimonio finita male per due sposi di Latina: gli invitati si sono sentiti male e sono rimasti intossicati dopo la cena e nella villa per ricevimenti lungo via Zani alle porte del capoluogo pontino sono arrivati prima i sanitari del 118, poi le forze dell'ordine. Duecentodieci gli invitati, quindici le persone con evidenti sintomi da intossicazione alimentare. Due anziani sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso per l'età e per altre patologie pregresse.

Dopo i primi accertamenti gli agenti hanno informato la Procura della Repubblica. D'intesa con il magistrato di turno si è proceduto al sequestro di una cella frigorifera. La cena era stata a base di pesce e si ipotizza che possa esserci stato qualche problema di conservazione dell'alimento. Per questo stamattina è stato allertato il Dipartimento di prevenzione della Asl. Gli ispettori guidati da Antonio Sabatucci sono attesi nella villa del ricevimento per i primi accertamenti, ma non è escluso che la Procura disponga immediatamente una perizia sugli alimenti serviti durante la festa e sui frigoriferi dove erano conservati.