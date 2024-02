Manganellate a Pisa, sostituita la dirigente del Reparto Mobile di Firenze. La Polizia: «Avvicendamento già programmato»

Trasferita la dirigente del reparto mobile di Firenze Silvia Conti. Secondo quanto si apprende l'avvicendamento al vertice del Reparto Mobile avverrà a partire da domani. Il trasferimento avviene a meno di una settimana delle cariche agli studenti a Pisa e Firenze. La dirigente Silvia Conti era in servizio a Firenze dal 2021.

Piantedosi: «Casi isolati». Verifiche su 15 poliziotti: tra loro caposquadra e responsabile ordine pubblico

L'avvicendamento, secondo quanto fanno sapere fonti della sicurezza, era già programmato da prima della manifestazione di Pisa in cui si sono verificati gli scontri.

Manganellate a Pisa, l'inchiesta

Nei giorni scorsi era partite l'inchiesta che, oltre alla dirigente trasferita, aveva messo mirino almeno 15 poliziotti. Gli inquirenti si si stanno concentrando sulle bodycam, sui video circolati sui social e quelli girati e acquisiti dai docenti del liceo di fronte al quale si sono verificati gli scontri, ma anche sulla catena di comando del dispositivo di ordine pubblico per chiarire chi abbia dato l’ordine di caricare e perché.

Sabato nuovo corteo a Pisa

L'appuntamento è alle 14 di sabato prossimo quando gli studenti si ritroveranno nel centro di Pisa per un grande corteo a una settimana dai fatti di venerdì scorso quando la polizia ha caricato un corteo studentesco pro Palestina. Lo ha stabilito ieri un'affollatissima assemblea pubblica degli studenti alla quale hanno partecipato anche associazioni, movimenti ed esponenti politici. Nell'aula magna del polo universitario Carmignani campeggiava lo striscione con la scritta ' Pisa non ha paurà, che probabilmente aprirà anche la manifestazione di sabato. Nel corso del corteo di sabato prossimo, dove sono attesi migliaia di partecipanti, si ribadirà, dicono i promotori, «la richiesta di dimissioni del questore di Pisa Sebastiano Salvo, e di tutte le autorità che hanno gestito la piazza venerdì scorso, ma anche il sostegno alla Palestina sotto attacco e per chiedere la cessazione degli accordi universitari e statali con Israele».