Manduria, pensionato ucciso: indagati altri 4 minorenni, incastrati dai video

Altri quattro minorenni sono indagati per le torture inflitte in più occasioni ad Antonio Stano, il pensionato di 66 anni morto il 23 aprile scorso a Manduria, nel Tarantino dopo 18 giorni di ricovero e due interventi chirurgici. Tre dei quattro nuovi indagati, tra i 15 e 17 anni,sono stati invitati a presentarsi per l'interrogatorio il 22 maggio prossimo dinanzi al procuratore per i minorenni Antonella Montanaro. Gli indagati salgono così a 18.

Manduria, pensionato ucciso: nell'audio del branco «mazzate in testa e in faccia»



I quattro ragazzi - riportano alcuni quotidiani locali - sarebbero stati identificati attraverso l'analisi dei video dei pestaggi e dalle rivelazioni di altri minori coinvolti. L'accusa è di concorso in tortura con l'aggravante della crudeltà. Per gli stessi reati sono in carcere dal 30 aprile scorso sei minorenni e due maggiorenni. Sette, finora, gli episodi contestati dagli inquirenti e diffusi sul web e nelle chat di WhatsApp dalla cosiddetta 'comitiva degli orfanellì di cui facevano parte alcuni degli indagati.

