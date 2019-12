Maltempo, frane in Costiera amalfitana: 100 isolati in un albergo

Le condizioni di maltempo attualmente in atto sulla Campania stanno determinando situazioni critiche in diverse zone del territorio. La Protezione civile della Regione Campania sta coordinando le attività inviando tecnici e volontari nelle numerose aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico.

LEGGI ANCHE --> Esondano i fiumi, paura e strade bloccate dalla Valle dell'Amaseno al Cassinate

In particolare, nelle ultime ore, risultano compromesse alcune aree della Costiera Amalfitana: una frana sta interessando via della Repubblica, in corrispondenza del costone al di sotto del comune di Ravello: al momento, non vengono segnalati feriti o danni a cose ma i Vigili del fuoco stanno provvedendo a fare evacuare i cittadini della zona.

Il sindaco di Vietri sul Mare (Salerno), Giovanni De Simone ha messo a disposizione l'istituto «A.Pinto» come centro di accoglienza per residenti impossibilitati a rientrare questa sera a Cetara per via della frana caduta sulla strada statale 163 «Amalfitana». Lo smottamento è avvenuto in via Tuoro, nel Comune di Cetara, dove è caduto un pezzo di terrazzamento bloccando l 'intera carreggiata. Al momento più di 100 persone sono bloccate in un albergo. L' amministrazione comunale di Cetara, alla luce dei gravi problemi legati al maltempo, ha invitato i cittadini a non allontanarsi dalle proprie abitazioni e le attività commerciali a chiudere temporaneamente gli esercizi.



A Scala ed Atrani si monitorano costantemente le condizioni del torrente Dragone: il sindaco del comune di valle, Luciano De Rosa, ha firmato un'ordinanza per invitare i cittadini a non sostare nei piani bassi degli edifici e ha liberato via dei Dogi in via precauzionale. Situazioni critiche in tutta ladove la situazione è critica per una esondazione che sta interessando il centro cittadino.

LEGGI ANCHE --> Roma, paura al Tufello: crolla un grosso pino. Oltre 100 interventi dei vigili del fuoco

In Prefettura a Salerno è stato attivato il Centro Coordinamento Soccorsi al quale prenderà parte anche il vicepresidente della Giunta regionale, Fulvio Bonavitacola insieme alla Protezione civile della Regione Campania. I collegamenti con la Costiera sono già compromessi dalla frana della settimana scorsa a Maiori.

Il Direttore generale della protezione civile, Italo Giulivo, ha provveduto a contattare i sindaci dei comuni della Costiera Amalfitana interessati dai temporali di queste ore, al fine di predisporre le azioni necessarie a supporto delle Amministrazioni comunali e degli enti già attivi.

Sono diverse le situazioni segnalate alla Protezione civile in tutta la Campania. Chiusa l'autostrada A1 all'uscita Caianello. A Visciano, in provincia di Napoli, per la rottura degli argini di un alveo si sono determinate esondazioni che hanno reso necessario far evacuare alcune famiglie.



Ultimo aggiornamento: 20:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA