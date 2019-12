Roma, paura al Tufello: crolla un grosso pino. Oltre 100 interventi dei vigili del fuoco

Sono circa 100 gli interventi effettuati dalle squadre del Comando Provinciale dei vigili del fuoco da stamattina alle 8. Molti di questi hanno riguardato verifiche di alberi o rimozioni di rami pericolanti, controlli di insegne, pali, verifiche di cornicioni ed infiltrazioni d’acqua. Paura anche al Tufello dove un grosso pino in via Monte Calvo, è crollato in strada. L’albero in questo caso si è schiantato in strada, danneggiando il cancello e due auto parcheggiate. Gli abitanti dei lotti tra via Monte Calvo e Monte Massico al civico 30, sono preoccupati «qui ci sono tanti pini così grandi e pericolosi per via delle radici che ormai sono morte. In più cadono pezzi di cornicioni». Le zone del territorio cittadino maggiormente interessate dal maltempo riguardano anche il litorale e i Castelli romani. © RIPRODUZIONE RISERVATA