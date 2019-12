Maltempo, allagamenti e alberi caduti

Ultimo aggiornamento: 18:53

Torna il maltempo in provincia di Latina. La pioggia ha causato numerosi allagamenti, soprattutto nel sud pontino, mentre il vento ha di nuovo messo ko la viabilità, con alberi e rami caduti.Disagi in particolare a Borgo Sabotino dove due grossi pini sono crollati sulla Strada Litoranea, bloccando il traffico.A Sabaudia altri crolli si sono verificati nella zona di Molella, dove si è spezzato un albero crollando sulla strada. Stessa cosa a Formia, dove un grosso pino ha sfiorato un’automobile in transito appena passata sul tratto interessato dal cedimento. A Lenola problemi soprattutto nelle zone di Pozzavegli e Pantano, entrambe allagate.Treni in ritardo nel Sud pontino: quaranta minuti minimo, per disfunzioni nella linea elettrica nel tratto compreso tra Formia-Priverno Fossanova. Disagi anche a Priverno e Rocca Massima.A Castelforte si sono verificate frane e caduta massi in via delle Terme nella frazione di Suio.