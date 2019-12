Esondano i fiumi, paura e strade bloccate dalla Valle dell'Amaseno al Cassinate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esondano i fiumi, strade bloccate e disagi dalla Valle dell'Amaseno al Cassinate.Nel centro lepino particolarmente colpita la strada provinciale Guglietta-Vallefratta. Il sindaco Antonio Como ha invitato la cittadinanza a non mettersi in movimento se non per motivi strettamente necessari: «La possibilità di uscire da Amaseno in direzione Prossedi è praticamente azzerata - ha spiegato il primo cittadino di Amaseno -. Si consiglia a chi deve recarsi verso Latina di cercare percorsi alternativi. Attualmente transitabile la località Porcini. Ulteriore alternativa è il transito per Castro dei Volsci-Ceccano-Giuliano di Roma».Situazione critica anche nel Cassinate dove il fiume Rapido è esondato in più punti. Livelli di allerta preoccupanti nella zona di via Lungofiume Madonna di Loreto, nei pressi dello svincolo per l'ospedale 'Santa Scolastica' il corso d'acqua è arrivato a sfiorare il ponte. La strada è stata chiusa. Disagi anche nella zona di Sant'Angelo in Theodice nella Valle dei Santi dove a preoccupare sono i fiumi Liri, Gari e Garigliano.Guardia alta anche bel Sorano. «Le criticità dovute al peggioramento del maltempo sono diverse - spiega in una nota il sindaco di Sora, Roberto De Donatis - Sulla strada provinciale Incoronata-Veroli nel tratto denominato Via Portella, uno smottamento importante ha creato un vuoto nel volume sotto la piattaforma stradale per circa metà carreggiata, una volta sul posto si è predisposta l’immediata chiusura della strada e pertanto ci sono problemi di accessibilità in attesa del pronto intervento dei mezzi per un intervento d’urgenza di messa in sicurezza. In zona Valle Radice si monitora uno smottamento in corso. La zona pianeggiante delle Compre è allagata in diverse zone. Le zone di Tofaro, Agnone e San Domenico sono monitorate in quanto la soglia del livello delle acque è vicina ad una potenziale esondazione. Dalla Conca del Fucino mi hanno informato che le paratie al momento sono chiuse, rimanendo in costante contatto per ogni successiva evoluzione. In ragione di questo quadro si consiglia vivamente la popolazione ad evitare quanto più possibile di uscire dalle proprie abitazioni in attesa di un quadro meteo in evoluzione positiva previsto nel tardo pomeriggio».