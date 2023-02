Venerdì 10 Febbraio 2023, 08:57 - Ultimo aggiornamento: 08:59

Era il suo primo giorno di lavoro. Marian Nicolae Holban, 30enne di origini romene, aveva preso servizio proprio da poche ore lunedì mattina. A un certo punto, però, è piombato a terra, privo di sensi. Portato immediatamente in ospedale all’Angelo di Mestre, ha passato alcuni giorni a lottare tra la vita e la morte: troppo gravi le condizioni, per lui non c’è stato niente da fare ed è deceduto dopo un paio di giorni. Sul caso il pubblico ministero Lucia D’Alessandro ha aperto un’indagine: sarà lo Spisal dell’Ulss 3 a cercare di ricostruire nei dettagli l’accaduto. L’ipotesi principale è che il giovane, che era stato assunto al centro logistico In’s di Dese, abbia avuto un malore. Un’ipotesi, però, che andrà approfondita, anche in relazione alla giovane età del dipendente. In ospedale i medici hanno diagnosticato che il ragazzo, al momento del ricovero, presentava un grave trauma cranico: lo Spisal è appunto al lavoro per individuare l’origine di quel violento colpo alla testa. L’obiettivo degli investigatori sarà cercare di capire se il trauma sia stata conseguenza della caduta o causa della morte: ovvero, se l’operaio sia morto per un incidente sul lavoro o per un malore. Su questo punto verterà, appunto, l’inchiesta aperta dalla procura. Il pubblico ministero, nei prossimi giorni, disporrà l’autopsia sul corpo del 30enne: primo passo per stabilire la causa del decesso. Anche se si fosse trattato di un malore, effettivamente, è chiaro che l’autorità giudiziaria voglia capire come mai abbia colpito una persona così giovane.

IL RITRATTO Holban, originario di Vaslui, cittadina in Romania di 55mila abitanti capoluogo del distretto omonimo nella regione storica della Moldavia, si era trasferito in Italia, nel Veneziano, una decina di anni fa con la famiglia. La madre del giovane vive a Mirano, lui in passato aveva lavorato in diversi luoghi come operaio. Appassionato di sport, calcio, basket e pesca in particolare, Marian era un ragazzo con tanti interessi. Aveva ottenuto un posto nel polo logistico di Dese e lunedì, appunto, era il suo primo giorno di lavoro.

L’allarme, era scattato poco dopo le 9.30. A trovarlo a terra sono stati i colleghi del magazzino: a quel punto è scattata la segnalazione al 118. I medici hanno provato a rianimarlo sul posto, poi l’hanno trasferito in ospedale dove è rimasto in terapia intensiva fino al giorno del decesso. Non è ancora stata stabilita la data del funerale: ovviamente prima servirà il nulla osta del magistrato. Atto che non arriverà prima dell’esito dell’autopsia. Non si sa se la cerimonia funebre e la sepoltura avverranno qui o in Romania: starà alla famiglia decidere.