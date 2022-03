Malore improvviso a 41 anni: addio ad Ambra Pavanello, mamma di due gemelline

Si è accasciata al suolo per un malore mentre era al lavoro. Inutili i soccorsi per Ambra Pavanello. Immediata la richiesta di soccorsi che sono intervenuti in urgenza con ambulanza ed auto medica, ma non c'è stato nulla da fare.

La 41enne, originaria di Fiesso Umbertiano, si era trasferita a Stienta (Rovigo) con il marito. Lascia due gemelline.