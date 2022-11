Pozzallo, polemica sulle luminarie «fasciste»: il sindaco fa togliere la lettera X dalla parola Xmas

Valanga di critiche a Pozzallo per un'installazione luminosa che richiamerebbe - secondo alcuni - un simbolo del «fascismo». Le luminarie della discordia sono state rimosse, o meglio, modificate: al posto della scritta «Xmas» (abbreviazione della parola «Christmas», Natale in inglese, ndr) adesso si legge soltanto «mas». Ma perché tutto questo? Secondo alcuni quella scritta richiamava il nome della formazione fascista «Decima mas».

«Xmas», alle luminarie di Pozzallo viene tolta una «X»

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha così commentato la vicenda all'AdnKronos: «In occasione delle feste di Natale nella piazza principale di Pozzallo è stata installata, così come avviene in tutta Italia, una scritta. Invece di scrivere Christmas abbiamo scritto Xmas, così come accade in tutto il mondo, che significa Buon Natale. Qualcuno ha voluto strumentalizzare questa scritte travisandola volutamente per "decima mas" che è tutt'altra cosa».

Il primo cittadino del comune ragusano ha aggiunto: «Pozzallo, democratica ed antifascista, non poteva subire la benché minima possibilità di essere associata al fascismo o di avere una scritta fascista. Ecco perché - ha concluso Ammatuna - la x è stata rimossa per garantire alla città di vivere un Natale più sereno».