Luigi Floretta morto dopo un intervento ai denti. Il dipendente Rai della sede di Bolzano aveva 45 anni

Aveva scelto quel centro odontoiatrico perché sapeva che veniva praticata la sedazione in casi di intervento complessi. E per quell'annuncio in rete: «ci siamo attrezzati in modo tale che nonostante la complessità dell'operazione mettere un impianto dentale non provochi mai dolore: né durante, né dopo l'intervento». Qualcosa però potrebbe non avere funzionato durante l'intervento al quale è stato sottoposto Luigi Floretta, il 45enne dipendente Rai a Bolzano, morto in ospedale a Brescia tre giorni dopo aver subito un intervento ai denti in un centro odontoiatrico della città.

La moglie: «Vogliamo sapere cosa è successo»

La Procura ha aperto un'inchiesta e i NAS hanno già sequestrato la cartella clinica dell'uomo che prima dell'intervento era stato visitato nella struttura privata ad aprile.