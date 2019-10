Traini, confermata in appello la condanna a 12 anni

Dopo 4 ore di camera di consiglio la Corte d'Assise d'appello di Ancona ha confermato la condanna, inflitta in primo grado, a 12 anni di reclusione per Luca Traini, 30enne di Tolentino che il 3 febbraio 2018 ferì sei migranti di colore a colpi di pistola per le strade di Macerata. Un raid che Traini aveva giustificato dicendo di voler vendicare l'uccisione della 18enne Pamela Mastropietro.

I giudici della Corte d'assise d'appello di Ancona erano entrati alle 14.15 in camera di consiglio per la sentenza del processo Traini, detenuto ad Ancona e presente oggi in aula, condannato in primo grado a Macerata a 12 anni di carcere per il raid a colpi di pistola contro migranti del 3 febbraio 2018. Il verdetto era previsto non prima delle 17.30. La Procura generale, guidata da Sergio Sottani, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado che ha riconosciuto Traini responsabile di strage aggravata dall'odio razziale, danneggiamento e porto abusivo d'arma. La difesa, rappresentata dall'avv. Giancarlo Giulianelli, oltre alla rinnovazione della perizia psichiatrica per l'imputato, ha sostenuto per lui la non configurabilità del reato di strage, l'assenza dei motivi razziali e l'applicazione delle attenuanti generiche. Il legale ha anche sollecitato la concessione per il suo assistito degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il Procuratore generale ha dato parere negativo all'alleggerimento della misura cautelare.

