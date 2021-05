Luana D'Orazio, l'esito dell'autopsia: morta per schiacciamento del torace

L'autopsia ha stabilito che Luana D'Orazio, l'operaia di 22 anni morta il 3 maggio a Montemurlo (Prato) in una macchina tessile nella ditta in cui lavorava è deceduta per schiacciamento del torace (politrauma fratturativo toraco-polmonare). L'esame, eseguito dal medico legale Luciana Sonnellini, è stato affidato dalla procura di Prato e si è svolto oggi, presenti i consulenti degli indagati dell'inchiesta per omicidio colposo, cioè la proprietaria dell'azienda e il manutentore. Gli accertamenti procedono sullo stato dei di sistemi di sicurezza del macchinario.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Luana D'Orazio, gara di solidarietà per il figlio.... PRATO Luana D'Orazio, il titolare dell'azienda: «Impegno per... PRATO Luana D'Orazio, morta a 22 anni in fabbrica: incastrata in un...

Luana D'Orazio, gara di solidarietà per il figlio. «Ora sa che la mamma è volata in cielo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA