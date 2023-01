Lotteria Italia 2022, stasera estrazione dei biglietti vincenti. Meno 5% di vendite, ma la tradizione tiene. Come e quando conoscere i premi

Lotteria Italia 2022. Stasera, 6 gannaio, si conosceranno i biglietti vincenti. L’estrazione finale dei premi di prima categoria avverrà durante la puntata speciale del programma televisivo Rai “Soliti Ignoti - Il ritorno”, condotto da Amadeus. Nei giorni immediatamente successivi all’estrazione, i codici dei biglietti vincenti della cosiddetta “Lotteria della Befana” saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale delle vincite rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Lotteria Italia, le stime

Nonostante la guerra, il flagello del caro bollette, l'onda lunga della crisi per la pandemia e l'inflazione uno dei giochi più amati dagli italiani quest'anno conosce solo una lieve frenata, pure resistendo. Secondo una stima elaborata dall'agenzia specializzata Agipronews, le vendite della tradizionale lotteria della Befana si assesteranno attorno ai 6 milioni di tagliandi, circa 400.000 mila in meno rispetto ai 6,4 milioni di biglietti del 2021 (- 5% e un deficit d'incasso pari a 2 milioni di euro).

I premi

Il primo premio, quello più ambito e agognato, è di 5 milioni di euro. Ma sono tante le opportunità di vincita messi in campo quest'anno dalla Lotteria. Il numero e gli importi dei premi della Lotteria Italia 2022 - ad esclusione del primo già fissato dal regolamento in 5 milioni di euro - saranno determinati in sede di riunione del “Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita” che si riunisce in seduta pubblica presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di piazza Mastai 12 a Roma. Alle vincite di qualsiasi importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo: ai vincitori vengono accreditate per intero le somme corrispondenti ai premi stabiliti.

Lotteria Italia, come funziona

La Lotteria Italia 2022 è iniziata il 19 settembre 2022 e si concluderà quindi oggi 6 gennaio 2023. Ci sono stati anche premi giornalieri, annunciati durante la trasmissione “È sempre mezzogiorno!”, dal 3 ottobre 2022 al 16 Dicembre 2022 del valore di 10.000 euro e dal 19 dicembre al 23 dicembre del valore di 20.000 euro.

L'acquisto dei biglietti

I biglietti Lotteria Italia 2022 possono essere acquistati al prezzo di 5 euro da giocatori maggiorenni sia in formato cartaceo, presso rivenditori fisici autorizzati, che in formato digitale, aprendo un conto gioco online o utilizzandone uno già attivo. I giocatori possono verificare se il biglietto in loro possesso è vincente utilizzando l’applicazione app MyLotteries quando, nei giorni successivi all’estrazione finale del 6 gennaio 2023, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblica il Bollettino Ufficiale dei biglietti vincenti. In caso di vincita, bisogna presentare la richiesta di riscossione del premio della Lotteria Italia, entro e non oltre 180 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del Bollettino, rivolgendosi all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali o allo sportello dedicato dell’istituto di credito Intesa Sanpaolo.

Comprare il biglietto online

I giocatori possono acquistare i biglietti della Lotteria anche online. Identificato l’operatore a distanza autorizzato al quale rivolgersi, è possibile acquistare i biglietti in formato digitale attingendo al proprio conto gioco. Nel caso in cui, invece, non si disponga di un conto gioco già attivo, è sufficiente aprirne uno nuovo e provvedere all’acquisto dei biglietti Lotteria Italia in formato digitale.

I giocatori che hanno acquistato uno o più biglietti della Lotteria Italia 2022 hanno la possibilità di verificare se il proprio biglietto è vincente utilizzando l’apposita sezione verifica vincite presente sul sito www.lotteria-italia.it. È possibile verificare la vincita anche tramite l’app MyLotteries disponibile per smartphone iOS e Android.



La procedura da seguire per verificare le vincite prevede che il giocatore inserisca serie e numero presente sul biglietto nella sezione dedicata dell’app MyLotteries. In caso di biglietto vincente, per la riscossione dei premi è necessario rivolgersi all’Ufficio premi di Lotterie Nazionali e/o gli sportelli della banca Intesa San Paolo e seguire le indicazioni contenute nel regolamento ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

I Premi non riscossi

È di circa 30 milioni di euro il totale dei premi non riscossi della Lotteria Italia dal 2002 a oggi. La storia della Lotteria Italia è costellata da dimenticanze milionarie. Il primato degli ’sbadati’, ricorda agipronews, appartiene all’edizione 2008/2009, quando a non essere reclamato fu il primo premio da 5 milioni di euro, venduto a Roma (e rimesso poi in gioco l’anno successivo). L’ultimo “black out” milionario c’è stato nell’edizione 2016, con un biglietto da 2 milioni di euro mai riscosso.