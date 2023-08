Lorenzo Nardelli, ucciso in ascensore dopo una lite furibonda in un condominio a Mestre: arrestati due cugini

Si trovano davanti tre uomini in casa, scoppia una lotta furibonda: un uomo viene pestato a sangue e ucciso in ascensore, altri due riescono a scappare. Arrestati due cugini, l'accusa è di omicidio.

I fatti si sono svolti nella notte tra il 9 e il 10 agosto in un condominio a Mestre. La vittima è Lorenzo Nardelli, 32enne di Salzano. Teatro dell'omicidio in via Rampa Cavalcavia 9 a Mestre, non lontano dalla stazione ferroviaria. I cugini Radu e Marin Rusu, di nazionalità moldava - residenti nel condominio - sono stati fermati nella notte e arrestati per omicidio volontario.

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione fornita dai fratelli Rusu, tre uomini sarebbero entrati nella loro casa per rubare e i due, trovandosi con i malviventi faccia a faccia, avrebbero reagito: ne sarebbe nata la violenta colluttazione fra le cinque persone.

Ma resta il dubbio, che solo l'approfondimento delle indagini potrà fugare, che non si sia trattato neppure di un tentato furto, e che le persone coinvolte nei fatti si conoscessero.

La vicina di casa

Tanta paura stanotte fra chi vive nel condominio di via Rampa Cavalcavia, a raccontare cosa ha sentito è una vicina di casa, che ha allertato le forze dell'ordine: «Ho sentito trambusto e qualcuno che gridava "Aiuto!" ma non ho aperto la porta e ho chiamato la polizia». E' stata proprio l'anziana dirimpettaia a far scattare l'allarme. Un fatto tragico che arriva come epilogo di una situazione non facile nel condominio di via Rampa Cavalcavia, nel quale i residenti denunciato da tempo una situazione di estremo degrado, con continui furti, atti vandalici, la presenza di siringhe sulle scale.