Coronavirus, in Lombardia solo 394 nuovi casi. Pronta ordinanza: riapre lunedì chi ha i requisiti

Coronavirus, il bollettino di oggi della Lombardia. Sono 394 più di ieri le persone contagiate dal Coronavirus in Lombardia (che in totale sono 83.298) a fronte di 10.919 tamponi processati. I decessi sono stati saliti a 15.185, quindi 69 più di ieri, mentre continua a diminuire il numero dei ricoverati: 307 in terapia intensiva (-15) e 5007 negli altri reparti (-215). Nella provincia di Milano i positivi 21.731, 105 più di ieri (+136 il giorno prima). Di questi, 9.185 nel capoluogo lombardo, 63 più di ieri (+51 il giorno prima). È quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia durante il consueto aggiornamento sulla situazione coronavirus. Oltre a quella di Milano, le province con più casi sono Bergamo (12.318 casi, +24), Brescia (13.842 casi, +94) e Cremona (6.273 casi, +18).

Coronavirus, Navajo allo stremo: ad aiutarli arrivano fondi irlandesi e un team di Msf



Regione: le riaperture di lunedì

Bar, ristoranti ma anche estetisti e parrucchieri potrebbero riaprire in Lombardia da lunedì prossimo, o almeno potranno farlo tutti quelli che rispettano i requisiti previsti dalle nuove regole, a partire dalla misurazione della temperatura all'ingresso. Questo, a quanto si apprende, è l'orientamento della Regione che sta attendendo tutti i protocolli e la valutazione del comitato tecnico scientifico che dipende dall'andamento dei contagi dal 4 maggio, cioè dal primo giorno della ripartenza parziale.

Ultimo aggiornamento: 18:06

