Coronavirus Lombardia, bollettino: oggi 244 contagi e 21 morti. Rapporto positivi-tamponi sale al 2,6%

Coronavirus, bollettino della Lombardia del 14 giugno: il 72% dei nuovi casi italiani di coronavirus sono stati registrati in questa regione. In Lombardia nell'ultima giornata le vittime sono state 21 mentre ieri erano state 23. Il numero dei nuovi positivi è di 244, mentre ieri era stato di 210. È in crescita in Lombardia il rapporto tra tamponi effettuati e positivi: oggi il dato è salito al 2.6%, ieri era al 2.2%, l'altro ieri all'1.8%. Su 9.336 tamponi effettuati, ci sono 244 nuovi casi per un totale complessivo di 91.658 positivi in regione. I nuovi decessi sono 23, per un totale complessivo di 16.428 morti. Calano sia i ricoveri in terapia intensiva, (94, -2) che negli altri reparti (2.116, -136).

A Milano città 21 contagi. Sono 62 i nuovi contagiati registrati a Bergamo, città che ieri ha registrato il maggior numero di positivi in Lombardia, seguita da Milano con 45 di cui 21 in città. Nel complesso quindi i contagiati nella città metropolitana da inizio epidemia sono 23.811, di cui 10.133 nel capoluogo. Nettamente più bassi i dati delle altre province: 32 a Brescia, 8 a Cremona, 4 a Lodi e 5 a Mantova.

Ci sono molti tamponi debolmente positivi e molti positivi riscontrati in seguito ai test sierologici tra i 244 nuovi casi positivi rilevati oggi in Lombardia: è quanto ha precisato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Per Gallera, tra i nuovi positivi «è importante evidenziare che 77 sono riferiti a controlli a seguito di screening sierologici regionali, 12 a ospiti delle Rsa e 8 ad operatori sanitari. Degli altri 147 casi positivi correlati a tamponi eseguiti su segnalazione delle Ats e dei medici di base, la maggior parte evidenzia un esito debolmente positivo». Si tratta di «una situazione che secondo gli esperti, in base a quanto riferito dalle strutture delle Ats e dell'unità di prevenzione di Regione Lombardia, può essere determinata dalla presenza pregressa del virus nell'organismo e non a nuove insorgenze. Il coordinamento della rete ospedaliera evidenza un aumento del numero dei guariti e dei dimessi dagli ospedali», ha concluso.

