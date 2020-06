Virus, bollettino Italia: 338 nuovi contagi, il 72% in Lombardia. In calo i morti (44 più di ieri)

Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia, domenica 14 giugno 2020. Stabile il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia, con un incremento di 338 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 346. Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia i nuovi contagiati sono 244 in più, pari al 72,1% per cento dell'aumento odierno in Italia. Il numero dei casi totali è arrivato a 236.989.

Morti in calo. Il dato giornaliero delle vittime da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia è di 44. Ieri erano state 55. In Lombardia nell'ultima giornata se ne sono registrate 21 mentre ieri erano state 23. Il numero totale delle vittime in Italia sale dunque a 34.345.

Crescono i guariti. Sono saliti a 176.370 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.505 Venerdì l'aumento era stato di 1.780. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Sono 209 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, 11 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 3.594, con un calo di 153 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare scendono a 22.471, con un calo di 1.047 rispetto a ieri. Sono 26.274 i malati di coronavirus in Italia, 1.211 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.512.

