Lite stradale finisce nel sangue: sparatoria, 31enne ferito

Una lite stradale è finita nel sangue stamani all'alba a Napoli: c'è stata una sparatoria e un 31enne è rimasto ferito. Un uomo di 31 anni, infatti, è stato ferito a una gamba, alle 5 di oggi, a colpi d'arma da fuoco in via Acton, a Napoli. Il 31enne è ricoverato all'ospedale Loreto Mare: le due condizioni non destano preoccupazioni. L'uomo ha riferito che era bordo della sua auto quando ha avuto una discussione con altri automobilisti. Uno di questi ha estratto una pistola e lo ha ferito. Indaga la polizia.

Ultimo aggiornamento: 11:51

