Sparatoria poco fa in strada, due feriti trasportati all'ospedale

Sparatoria, poco fa, in strada a Fuorigrotta, lungo via Campegna, a Napoli. Due persone sono rimaste ferite nel corso di un conflitto a fuoco, la cui ricostruzione è al vaglio ora della polizia. Le vittime, delle quali non si conoscono ancora le generalità, potrebbero essere state colpite perché si trovavano insieme; ma non si esclude nemmeno che i feriti (ora ricoverati all'ospedale San Paolo) possano essersi affrontati a colpi di pistola.

Ultimo aggiornamento: 20:08

