Podenone, Cristiana morta di leucemia a 54 anni: anni fa perse il figlio 15enne per un tumore

Si svolgeranno oggi, alle 15, nella chiesa di San Bartolomeo, a Corva di Azzano Decimo (Pordenone), i funerali di Cristiana Marchioro, 54 anni, stroncata dalla leucemia. Cristiana si è spenta all'Ospedale civile Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove era in cura da tempo, lasciando nel dolore il marito, l'avvocato Giorgio Baldasso e il figlio Leonardo, la mamma e il papà.

La morte del figlio

Alcuni anni fa Cristiana aveva subito un lutto pesantissimo, con la morte del figlio Alessandro, di 15 anni, colpito da un raro tumore, e da quel la sua vita non era più stata come quella di prima. Un dolore troppo grande da sopportare. Ora per la sua famiglia residente in provincia di Pordenone un altro dramma proprio alla vigilia delle feste di Natale.