Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter è stato coinvolto in un incidente stradale con la sua Porsche Boxster. E' avvenuto in piazza Buonarroti a Milano. Nell'incidente è rimasta ferita una donna di 37 anni in sella alla sua bicicletta.



La donna è stata portata in ospedale ma non è in gravi condizioni. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio degli agenti della Polizia locale. L'attaccante argentino non ha subito conseguenze.

