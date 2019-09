Lampedusa, turista di Pinerolo uccisa da auto pirata: era arrivata due ore prima

Una turista di Pinerolo (Torino) era arrivata a Lampedusa da appena due ore. Intorno alle 23 di ieri sera è stata investita e uccisa da un'auto pirata. Fulvia Morando era atterrata alle 21 insieme a un collega, aveva raggiunto il residence e si accingeva a fare la prima passeggiata in paese quando la sua vita è stata stroncata da un piccolo fuoristrada Suzuki Santana, che l'ha investita e spedita contro un palo. L'automobilista dopo poche decine di metri ha fermato l'auto ed è fuggito insieme ad altre persone che erano a bordo. La vittima è stata portata con una ambulanza nel pronto soccorso dove è stata constatata la morte.

Il collega sotto choc è rimasto per qualche ora al pronto soccorso e poi i Carabinieri lo hanno accompagnato in caserma per le formalità di rito e per acquisire informazioni sulla dinamica dell'incidente. La notizia è diventata virale sull'isola e al poliambulatorio sono arrivati molti lampedusani addolorati. I militari hanno rintracciato il proprietario dell'auto che è stato interrogato per tutta la notte insieme ad altre persone e infine arrestato. Si tratta di un 23enne che guidava senza patente perché mai conseguita che ora si trova agli arresti domiciliari e accusato per omicidio stradale.



Ultimo aggiornamento: 14:39

