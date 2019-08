Lampedusa, affonda barca carica di turisti: passeggeri salvati dalle motovedette

Lampedusa, incidente che poteva avere conseguenze tragiche al largo dell'Isola dei Conigli, la spiaggia più rinomata di Lampedusa. Una barca utilizzata per escursioni turistiche, e con persone a bordo, è affondata a Lampedusa dopo essere finita contro uno scoglio a pelo d'acqua. Tutti sono in salvo e non si registrano feriti. I passeggeri sono stati portati a riva da motovedette della capitaneria e da altre barche. Pochi minuti dopo il salvataggio la barca «Liliana» è affondata.

Lampedusa, piccola frana su spiaggia dell'Isola dei Conigli: ferito turista, tratto riaperto

© RIPRODUZIONE RISERVATA