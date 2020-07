Annega nel lago di Como a 23 anni per salvare l'amico. L'ultimo messaggio: «Mamma tutto bene»

Una nuotata al lago, insieme al suo amico di sempre. «Mamma tutto bene, a dopo», scrive Patrizio Antonio Catena, 23 anni di Pozzo d'Adda, in provincia di Milano. E' stato l'ultimo messaggio del ragazzo: è annegato pochi minuti dopo per salvare l'amico che non riusciva a tornare a riva. E' successo sabato mattina sul lago di Como, nella zona della Riva Bianca: Patrizio stava nuotando con Antonio Crosera, 25enne di Giussano. A un certo punto lui comincia ad annaspare, forse un malore e dalla riva si tuffa in acqua Edo Gilardoni, campione di casa di triathlon, che riesce a trascinarlo al sicuro all’asciutto. Appena Antonio si riprende comincia a chiedere dell'amico, urla, vuole sapere dove sta: «Dov’è finito il mio amico? Dov’è lui? Era vicino a me, perché adesso non c’è?». È stato in quel momento che la gente ha capito che in acqua era rimasto il 23enne.

Racconta Luca Marcelli, 49 anni, trentadue dei quali da sub, che sul lago gestisce una società nautica: «Mi hanno subito allertato per cercarlo, ho indossato maschera e bombole e mi sono immediatamente immerso. Non ho impiegato molto a individuare il ragazzo nonostante l’acqua torbida e le alghe sul fondale. Era a circa cinque metri di profondità. Vedendolo ho subito realizzato che aveva pochissime speranze di salvezza se non nulle, perché era lì sotto da troppo tempo». Sul posto sono intervenuti in forze i sanitari del 118 con i volontari del soccorso di Bellano e i vigili del fuoco, ma le condizioni del giovane milanese sono apparse disperate, per questo sono stati mobilitati anche i soccorritori dell’eliambulanza di Sondrio che per guadagnare minuti preziosi si sono calati sulla spiaggia con il verricello. Hanno tentato di rianimarlo a lungo, per qualche istante è parso che potesse riprendersi, ma dopo un’ora di manovre cardipolmonari non hanno potuto altro che constatarne il decesso.

