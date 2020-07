Lecco, a 23 anni muore annegato nel lago di Como, si salva il suo amico

Un ragazzo di 23 anni morto e un suo amico, 25enne, soccorso in codice verde. È il bilancio di un intervento di soccorso, a Lierna comune in provincia di Lecco che si affaccia sul lago di Como e che guarda sul promontorio di Bellagio. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30 in quella che è nota come la zona della Riva Bianca, come rende noto l'Areu l'azienda regionale emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti tra gli altri i soccorritori di Bellano, i vigili del fuoco e i carabinieri.

