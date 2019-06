Ladro affamato ruba e mangia una lasagna al supermarket (e sfugge anche ai carabinieri)

PESARO - Il colpo del secolo? Il furto di una lasagna anima un pomeriggio di mezza estate. È successo intorno alle 16 al punto vendita Coal di via Contramine, a Pesaro. Gli addetti del negozio hanno visto un uomo sulla trentina che ha aperto una confezione di lasagne e ha iniziato a mangiarle furtivamente cercando di non farsi vedere. Gli addetti hanno lanciato l'allarme chiamando la centrale operativa dei Carabinieri di Pesaro, che sono intervenuti sul posto. L'uomo era già scappato lasciando i resti della lasagna nel supermercato. I negozianti hanno provato a tracciare un profilo del ladro e i carabinieri hanno avviato una battuta nella zoa. Ma di lui nessuna traccia. I titolari del Supermercato Coal hanno comunque deciso di non procedere con la querela per furto.

Cerca di rubare su un furgoncino a Ostia Antica, ventottenne arrestato dai carabinieri

Ultimo aggiornamento: 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA