Cerca di rubare su un furgoncino a Ostia Antica, ventottenne arrestato dai carabinieri

I militari della sezione Radiomobile di Ostia hanno arrestato un pregiudicato 28enne di Nuova Ostia per tentato furto. L'uomo è stato individuato dai militari che vigilavano il parcheggio attiguo alla stazione ferroviaria di Ostia Antica, proprio mentre si introduceva in un pulmino in sosta, dopo averne forzato la portiera posteriore, e iniziava a frugare all'interno alla ricerca di qualcosa di valore di cui impossessarsi. Alla vista dei Carabinieri, il malfattore ha tentato immediatamente di darsi alla fuga ma, al termine di un breve inseguimento, è stato bloccato e ammanettato. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida del fermo.