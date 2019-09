Permesso premio al killer per i 18 anni della figlia (con foto social). Ira familiari vittima: «Vergogna»

Sdegno e rabbia per la decisione di concedere un permesso premio per la festa dei 18 anni a uno dei tre killer del vigilante Francesco Della Corte, preso a sprangate e ridotto in fin di vita fino a provocarne poi la morte, il 3 marzo 2018 a Napoli, dal branco che gli voleva prendere la pistola. Le immagini del compleanno sono finite sui social scatenando la reazione dei familiari della vittima. Gli aggressori coinvolti nella vicenda, secondo quanto sostiene Annamaria, la vedova di Della Corte, «non hanno mai mostrato un minimo pentimento per l'atroce delitto commesso ai danni di un padre di famiglia».

Diabolik, Gaudenzi fa i nomi dei killer di Piscitelli: «Ucciso per il contrabbando in Africa»

La decisione di concedere quel premio, Annamaria, l'ha appresa tre giorni fa. Da allora il dolore è diventato ancora più insopportabile, rendendo più acuto il dolore per la morte don Ciccio (così lo chiamava chi lo conosceva, ndr) appena 51enne, spirato in ospedale, dopo circa dieci giorni di agonia. «Io, che ho perso mio marito - dice affranta all'Ansa - devo piangere. Loro, invece, che me lo hanno ucciso, stanno ridendo». Il permesso premio è stato concesso al ragazzo per consentirgli di trascorrere a casa il suo diciottesimo compleanno: le foto della festa, in compagnia di fidanzatina e amici sorridenti, sono state anche pubblicate sui social innescando un vespaio di polemiche sull'opportunità di questa scelta. «Quelle foto - ha avuto modo di precisare Nicola Pomponio, il legale del giovane - non sono state postate dal mio assistito ma caricate da un parente a sua insaputa. Non c'era alcuna intenzione di offendere io dolore dei parenti della vittima, specie a pochi giorni dal processo d'appello».

Aiutarono killer di camorra a nascondersi, processo fermo: intercettazioni in napoletano incomprensibilI

Killer in permesso, Gabrielli. A chi gli riporta la rabbia della famiglia del vigilante, il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, a Napoli per l'inaugurazione della nuova sala operativa della Questura risponde: «come dargli torto». Il problema, aggiunge, «è che questo Paese morirà di bulimia normativa. Si fanno leggi in continuazione che poi alla fine non producono gli effetti, c'è la necessità di una rivisitazione complessiva. Il tema è che gli interventi normativi spot a volte producono più danni del preesistente. C'è una parolina magica che però nel nostro paese ha sempre avuto poco successo ed è riforma». Il neo diciottenne e i suoi di complici, appena sette mesi fa, sono stati condannati in primo grado a 16 anni e mezzo di reclusione, grazie al rito abbreviato contro il quale la vedova si scaglia: «Non deve essere concesso per delitti così gravi», sostiene. Inoltre, aggiunge, «hanno affrontato il processo senza versare una lacrima, senza mostrare - loro e i loro genitori - un minimo segno di ravvedimento».

Scarface, serial killer albanese, condannato ad altri 20 anni: in Italia uccise due persone

Killer in permesso, la rabbia della figlia del vigilante. Piene di rabbia anche le parole della figlia del vigilante che punta il dito nei confronti di chi ha dato il nullaosta: «mi permetto di ricordare che di recente ho compiuto 22 anni ma non ho spento candeline e non ho avuto torte e regali. E lo sa perché? Perché chi oggi festeggia ha ucciso mio padre, la persona più importante della mia vita». Giuseppe Della Corte, figlio di Franco, denuncia: «è una vergogna, ma come è possibile che un killer, dopo solo un anno di galera, esca in permesso premio per festeggiare i suoi 18 anni?. Sono stati troppo morbidi con gli assassini di mio padre».

Ultimo aggiornamento: 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA