Kevin Barreca e la chat con un compagno: «Il diavolo ci sta mangiando». La folle telefonata del padre ai carabinieri: «Mia moglie, era posseduta»

Una telefonata folle, in cui Giovanni Barreca confessa ai carabinieri l'omicidio della moglie Antonella Salomone e dei figli: «Buonasera mi devo consegnare. Anche se vi dico perché non ci credete. Quando uno vuole fare la volontà di Dio gli spiriti si ribellano. Mia moglie era posseduta. In pratica è morta mia moglie. I demoni mi stanno mangiando pure a me. C'ho mio figlio, ho due morti e una l'ho lasciata lì». L'uomo, tra farneticazioni religiose, confessa di aver ammazzato la moglie e i due figli.

«La volontà di dio è fare le cose giuste.

Gli spiriti mi hanno bloccato pure la macchina perché non vogliono che vado avanti a fare la volontà di Dio», aggiungeva l'uomo cercando di spiegare cosa era accaduto. «Mio figlio più piccolo è morto», proseguiva. E il carabinieri dall'altro lato del telefono: «Dove è in questo momento lei?».«A Casteldaccia», rispondeva.

La chat di Kevin con un compagno: «Mamma è posseduta, la stanno liberando»

Il racconto horror e l'autopsia

Poi c'è una chat di Kevin Barreca, il 16enne ucciso nella strage, con dei messaggi a un compagno di classe: «Te la faccio in breve: nella mia famiglia ultimamente sono successe cose strane e c'entra il mondo spirituale e ora sono venuti due fratelli di dio e stanno liberando a mia madre e mio fratello che hanno dei demoni molto maligni addosso, la mia famiglia si sta distruggendo per colpa della mia indifferenza io scappo sempre da casa mia per stare con voi e svagarmi perché io in questa casa non sento pace». Così durante un esorcismo insieme alla madre e al fratellino, dal padre e da due complici scriveva il 4 febbraio in un messaggio inviato a un amico, mentre nella sua casa si svolgevano i «riti di purificazione» a cui sono seguiti i delitti. «Per colpa di questo atteggiamento il diavolo si sta mangiando la mia famiglia», spiegava il ragazzino completamente plagiato dal padre, un fanatico religioso. «So che può sembrare strano - proseguiva - Ma ti assicuro che è tutto vero... Ieri mio fratello e mia madre erano posseduti e dicevano cose spaventosissime. Un bambino di 5 anni che ti dice che il demone che ha dentro è venuto in questa famiglia per distruggerci ed ucciderci uno ad uno. Come te lo spieghi?» «Io sono spaventato, non sai che bordello c'è stato ieri notte a casa mia. - continuava - So che non sei credente e che ste cose per te hanno semplici spiegazioni logiche, ma ti assicuro che tutto quello che sto vivendo non ha senso e ho paura di quello che non so controllare».

Sono stati seviziati e torturati per ore prima di essere uccisi. Un racconto horror confermato non solo dalla 17enne che ha confessato di avere partecipato al massacro insieme al padre e alla coppia di «amici» di famiglia ma anche dall'autopsia. Gli esami sui resti di Antonella Salamone e sui corpi dei figli Emanuel, di 5 anni, e Kevin di 16, le vittime di questa mattanza, hanno ribadito quanto era già emerso una settimana fa nel corso dei primi sopralluoghi compiuti dagli investigatori nella villetta teatro della strage. Protagonisti di questo eccidio familiare sono stati il marito della donna, Giovanni Barreca, aiutato dalla figlia 17enne e da due presunti complici, Sabrina Fina e Massimo Caradente, che li avrebbero convinti a compiere una sorta di esorcismo sui congiunti per «liberarli dal demonio». Adesso sono tutti in carcere con l'accusa di omicidio plurimo, aggravato da motivi abbietti, e soppressione di cadavere. La ragazza, dopo avere chiesto di poter vedere il padre, ha cominciato a parlare lasciando senza fiato i magistrati del tribunale dei minorenni.

Le torture

Le sue dichiarazioni, in cui confessa di avere partecipato attivamente al massacro, sono una galleria interminabile di violenze e torture. Tutte riscontrate dai periti dell'istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo: sui corpi delle vittime i segni evidenti di bruciature e maltrattamenti di ogni genere con attrezzi come l'attizzatoio di un camino, fili elettrici e altri utensili. Chi era entrato per primo in quella casa aveva parlato di una scena raccapricciante. Una visione sconvolgente confermata anche dalle parole del procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio nel corso della conferenza stampa: «in tanti anni di carriera non ho mai visto nulla di più orribile».

L'autopsia sui corpi martoriati dei due fratellini si è conclusa ieri sera. Per quanto riguarda i resti della mamma, si dovranno attendere ancora l'esame del dna e tutta una serie di indagini sulle ossa trovate seppellite e bruciate a poca distanza dalla villa degli orrori. Per stabilire invece le cause esatte che hanno provocato il decesso (gli investigatori hanno parlato di strangolamento o soffocamento) saranno necessari esami più approfonditi. I periti dovranno consegnare la loro relazione entro 90 giorni. Le salme di Kevin ed Emanuel torneranno domattina ad Altavilla Milicia dove il Comune ha allestito la camera ardente che resterà aperta per tutta la giornata. Il parroco, don Salvo Priola, in serata celebrerà una messa funebre. Il sindaco, Pietro Virga, oltre a proclamare il lutto cittadino ha annunciato che l'amministrazione si costituirà parte civile nel processo «per il danno d'immagine» al paese provocato da questa strage tanto feroce quanto assurda.