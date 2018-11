Manovra, Conte: «Confronto con Juncker può evitare procedura di infrazione»

«Domani - aggiunge Conte - il tema è dedicato alla Brexit, avrò senz'altro la possibilità di incontrare gli altri leader europei con i quali avrò degli scambi e potremo avere anche degli scambi in ordine all'aggiornamento di questa sera».

«Questo scambio» con il presidente della commissione Ue Jean-Claude Juncker «ha avuto un aspetto positivo, entrambi abbiamo convenuto che i toni devono essere mantenuti bassi e confidare che lo spread possa scendere. Abbassare i toni può contribuire a ciò visto che ci è stato detto che i toni alti lo alzavano».

«La rimodulazione - ha poi chiarito Conte - è un termine che ho usato in relazione al dibattito parlamentare in corso. Non dimentichiamo che la legge di bilancio è approvata dal Parlamento, dovremo tener conto degli emendamenti definitivamente approvati. Nello stesso tempo le misure sono vagliate dal punto di vista tecnico, quindi siamo in attesa delle relazioni sull'impatto di queste misure».