Isola d'Elba, padrona non trova un veterinario dopo le 20 e il cane muore sul traghetto: «Nessuno mi ha risposto»

Ha provato a cercare un veterinario sull'Isola d'Elba perché il suo cane stava male, ma non l'ha trovato. E purtroppo Oscar, questo il nome dell'animale, è morto durante il tragitto nel traghetto per arrivare a San Vincenzo (Livorno).

Padrona non ha soldi per pagare veterinario, cane muore per torsione gastrica. «Eravamo stati compagni di vita per 13 anni»

Cosa è successo

L'animale si è sentito male alle 20:40 di martedì sera. La padrona, Sara Marchiani, ha provato a contattare un veterinario. Ne ha chiamati otto senza ricevere risposta. Poi ha preso il primo traghetto disponibile (alle 5 del giorno dopo) per raggiungere una clinica veterinaria a San Vincenzo (Livorno), ma l'animale è morto in viaggio.

La denuncia

"Se un cane sta male alle 20:40 di un martedì sera su quest'isola muore. Queste alcune delle telefonate fatte in loop da ieri sera per tutta la notte - ha scritto la donna sul proprio profilo Facebook. Insieme alla didascalia ha aggiunto uno screenshot con le chiamate ai veterinari. "Nessuna risposta. Oscar mi è morto stamattina sulla nave delle 5 durante un disperato tentativo verso la clinica di San Vincenzo. Dire che mi fate schifo è un eufemismo".

"Questo è un lavoro che andrebbe fatto con il cuore, vocazione e vero intento di salvare vite. Per 'l'orario d'ufficio' la laurea la si può prendere di ogni", ha aggiunto. "Oscar ha iniziato a stare male poco dopo le 20:30 e ho iniziato a chiamare tutti i veterinari dell'Elba fino alle 5 del mattino. Ho anche mandato messaggi WhatsApp ai numeri che trovavo online: alcuni hanno visualizzato e non risposto, altri neanche quello", ha poi dichiarato Marchiani a LivornoToday. "Mi ero messa in contatto con una clinica di San Vincenzo che apriva la mattina presto, a differenza di quelle dell'Elba che sono operative solo dopo le 8. Mi hanno detto che al mio arrivo c'era una sala operatoria pronta per Oscar e così alle 5 ho preso il primo traghetto. Purtroppo però il cane non ce l'ha fatta ed è andato via mentre eravamo in nave", ha concluso.