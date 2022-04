Isernia, arrestato il direttore dell'Agenzia delle Entrate: è accusato di tentata concussione

Il direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Isernia è stato arrestato per tentata concussione dai carabinieri di Isernia a seguito di un'indagine coordinata dal Procuratore Carlo Fucci. «A carico dell'uomo - scrive Fucci in una breve nota - è stato riconosciuto un grave quadro indiziario rispetto alla commissione del reato di tentata concussione e sono stati disposti gli arresti domiciliari presso la propria abitazione. I carabinieri stanno eseguendo anche le perquisizioni disposte dalla procura della Repubblica».

L'Agenzia delle Entrate assicura «totale collaborazione alla Procura della Repubblica di Isernia e ai Carabinieri del Nucleo investigativo del locale Comando Provinciale nell'ambito dell'indagine che ha portato oggi all'arresto, per l'ipotesi di reato di tentata concussione, del Direttore Provinciale di Isernia». Lo si legge in una nota in cui l'Agenzia precisa di aver «immediatamente adottato la sospensione cautelare dal servizio, in attesa di ricevere i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che consentiranno di assumere tutte le misure disciplinari, contrattuali e risarcitorie normativamente previste».