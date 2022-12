Sabato 17 Dicembre 2022, 16:39 - Ultimo aggiornamento: 16:43

Un dramma dopo il dramma. Nella serata di ieri è morto Gioacchino Impagliazzo, papà di Salvatore Impagliazzo, una delle 12 vittime della frana dopo l'alluvione di Casamicciola, a Ischia: a ucciderlo, probabilmente un infarto. Gioacchino, che potrebbe non aver retto al dolore per la perdita del figlio 32enne, morto insieme alla fidanzata Eleonora Sirabella, lascia moglie e altri due figli.

Salvatore, ufficiale marittimo della flotta Moby, aveva perso la vita lo scorso 26 novembre, nella tragedia che ha stroncato più di una famiglia. La fidanzata Eleonora è stata la prima a essere ritrovata dai soccorritori, che per giorni e giorni hanno scavato nel fango in cerca dei dispersi: Salvatore è stato trovato invece il 1° dicembre, il giorno in cui si sarebbe dovuto imbarcare.

Secondo quanto racconta PositanoNews.it, il papà Gioacchino aveva contratto il Covid di recente, che probabilmente lo aveva indebolito: ieri sera il fatale arresto cardiaco, con i soccorsi del 118 che invano hanno provato a salvargli la vita. L'uomo se n'è andato a 65 anni, pochi giorni dopo il figlio, che ne avrebbe compiuti 32 due settimane fa. Una tragedia senza senso e senza fine.