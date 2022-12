Ischia, folla e commozione ai funerali della famiglia Monti

Folla e commozione ai funerali della famiglia Monti - cinque persone uccise dall'alluvione del 26 novembre - e di Nikolinka Blangova, anche lei travolta dalla frana, svoltisi oggi sull'isola d'Ischia. I Monti (Gianluca il padre, Valentina la madre ed i tre figli Michele, Francesco e Mariateresa, di 15, 11 e 6 anni) vivevano in via Celario accanto a Nikolinka, nella zona di Casamicciola alta, epicentro della frana staccatasi per le fortissime piogge dalla sommità del monte Epomeo. Nella chiesa del Buon Pastore, nel centro di Ischia Porto, le sei bare sono state sistemate una accanto all'altra, e tra di esse le tre bianche dei ragazzi; la chiesa era gremita di parenti, amici e compagni di scuola dei tre piccoli Monti e centinaia erano gli ischitani all'esterno, tra cui diversi tassisti colleghi di lavorò di Gianluca. Come per i precedenti funerali delle vittime della alluvione anche questi sono stati celebrati in forma non solenne anche se diversi sindaci isolani ed il commissario all'emergenza frana Legnini hanno voluto comunque portare il loro saluto.

